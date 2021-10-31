Украина 31 октября: праздники, лунный день, что можно и нельзя делать сегодня

2021-10-31 14:30

31 октября — 304-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 61 день.

До 15 октября 1582 года — 31 октября по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 31 октября по григорианскому календарю.

Международные празднования

Хэллоуин — ночь перед Днем всех святых. В последние годы праздник основательно возвратился в Европу, он также популярен в Америке и некоторых азиатских странах.

День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста, отмечается в ряде стран постсоветского пространства (в частности, в Украине) ежегодно в последнее воскресенье октября.

Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов.

Международный день экономии, или Всемирный день сбережений, отмечается ежегодно 31 октября.

Календарь стрижек

На дату 31.10.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 25 лунный день в лунном календаре.

Луна в знаке зодиака Дева. Общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.

Народный календарь

В этот отмечается память святого Луки — апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. Святого в народе почитали как покровителя иконописцев и вообще живописцев.

В Луков день устраивали луковые базары, хотя торговля луком не считалась прибыльной.

Что нельзя делать 31 октября

31 октября также существует ряд запретов, которые не стоит нарушать.

Нельзя перебарщивать в еде и есть слишком много.

Нельзя употреблять алкоголь и острую пищу.

Нельзя спиливать деревья, обрывать кору и ветки.

Что надо делать 31 октября

В этот день ранее молились святому Луке о благополучии в семье и исцелении глазных болезней. У него просили помощи рыбаки перед выходом в море. Также в Луков день старались съесть немного лука в последний день октября, чтобы здоровье было крепким весь год.