31 октября: праздники, лунный день, что можно и нельзя делать сегодня

31 октября — 304-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 61 день.
До 15 октября 1582 года — 31 октября по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 31 октября по григорианскому календарю.
Международные празднования
Календарь стрижек
На дату 31.10.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 25 лунный день в лунном календаре.
Луна в знаке зодиака Дева. Общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.
Народный календарь
В этот отмечается память святого Луки — апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. Святого в народе почитали как покровителя иконописцев и вообще живописцев.
В Луков день устраивали луковые базары, хотя торговля луком не считалась прибыльной.
Что нельзя делать 31 октября
31 октября также существует ряд запретов, которые не стоит нарушать.
Что надо делать 31 октября
В этот день ранее молились святому Луке о благополучии в семье и исцелении глазных болезней. У него просили помощи рыбаки перед выходом в море. Также в Луков день старались съесть немного лука в последний день октября, чтобы здоровье было крепким весь год.