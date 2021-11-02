Украина Отключение газа и электроэнергии зимой: Шмыгаль прокомментировал информацию

2021-11-02 20:00

В период отопительного сезона в Украине не предвидится отключение газа и электроэнергии.

В период отопительного сезона в Украине не предвидится отключение газа и электроэнергии.

Об этом во вторник, 2 ноября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время брифинга по результатам рабочей поездки в Запорожскую область.

«Относительно отопительного сезона хочу сказать следующее: никаких отключений газа, электроэнергии у нас не предвидится», — сказал глава Кабмина.

Глава правительства, что 99 % теплогенерирующих предприятий готовы к зиме. Также 80 % городов уже приступили к отопительному сезону.

Он отметил, что правительство ожидает: 14 из 15 энергоблоков отечественных атомных электростанций в течение осенне-зимнего периода будут работать по схеме «13+1».

Другими словами, 13 блоков несут основную нагрузку, а один — резервный, перекрывающий риски каких-то ремонтов, чтобы страна имела резервную энергетическую мощность.



