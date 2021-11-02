Коронавирус В Минцифры сообщили, когда введут сертификат о выздоровлении от COVID-19

2021-11-02 20:20

С понедельника, 8 ноября, 2021 года в Украине появится сертификат о выздоровлении от коронавируса. Срок действия сертификата составит 90 дней.

Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб во время брифинга.

«На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении. Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется запись о заболевании от COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения», — рассказал он.

Возможность сгенерировать сертификат в «Дия» появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему. Сертификат будет действовать 90 дней.

Как мы уже писали раньше, в ближайшее время владельцы бумажных паспортов и видов на жительство в портале «Дия» смогут оформить COVID-сертификат.

Ранее мы сообщали, что Министерство цифровой трансформации Украины упростили процесс генерации COVID-сертификатов - без использования электронной подписи.