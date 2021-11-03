Украина Украинцы могут получить по 100 тыс грн помощи

2021-11-03 18:20

Люди получат средства в безналичной форме

Некоторые украинцы могут получить 15 минимальных зарплат или же 100 тыс грн помощи. Но не все могут претендовать на эти выплаты.

Деньги могут получить малообеспеченные украинцы для создания собственного дело, сообщает Министерство социальной политики.

Для этого в Украине предусмотрено 100 млн грн в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности.

Выплаты можно получить с 1 января 2022 года.

Министр социальной политики Марина Лазебная уверена, что инвестиция в малоимущие семьи поможет создать не менее 2-3 тысяч новых малых предприятий.

Малообеспеченные украинцы получат средства в безналичной форме. Ими можно оплачивать счета. При этом украинцы должны через 3 года вернуть деньги.

Но тут тоже есть исключение. Если сумма налогов превысит сумму полученного пособия, или если предприниматель устроит безработных родственников по направлению центра занятости, возвращать средства не обязательно.

Как мы писали ранее, лица, имеющие задолженность по оплате алиментов более трёх месяцев не смогут получить субсидию от государства.

Как сообщалось ранее, согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн. При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.