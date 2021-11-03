Украина Украинцы могут получить по 100 тыс грн помощи

2021-11-03 18:20

 

Люди получат средства в безналичной форме

Некоторые украинцы могут получить 15 минимальных зарплат или же 100 тыс грн помощи. Но не все могут претендовать на эти выплаты.

Деньги могут получить малообеспеченные украинцы для создания собственного дело, сообщает Министерство социальной политики.

Для этого в Украине предусмотрено 100 млн грн в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности.

Выплаты можно получить с 1 января 2022 года.

Министр социальной политики Марина Лазебная уверена, что инвестиция в малоимущие семьи поможет создать не менее 2-3 тысяч новых малых предприятий.

Малообеспеченные украинцы получат средства в безналичной форме. Ими можно оплачивать счета. При этом украинцы должны через 3 года вернуть деньги.

Но тут тоже есть исключение. Если сумма налогов превысит сумму полученного пособия, или если предприниматель устроит безработных родственников по направлению центра занятости, возвращать средства не обязательно.

Как мы писали ранее, лица, имеющие задолженность по оплате алиментов более трёх месяцев не смогут получить субсидию от государства.

Как сообщалось ранее, согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн. При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам рассказали, как легко вычислить, могут ли они рассчитывать на субсидию: "Помощь положена..."

2021-11-03 19:40

Украинцы получили новые платёжки за тепло

2021-11-02 19:40

В Дії можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста - Минцифры

2021-11-01 21:00

В Минздраве рассказали, как получить сертификат вакцинированным за границей

2021-11-01 20:20

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам рассказали, как легко вычислить, могут ли они рассчитывать на субсидию: "Помощь положена..."

2021-11-03 19:40

В 2021 году в "Большую стройку" дорог в Украине вложили почти 110 млрд гривен

2021-11-03 19:20

Украинцы могут получить по 100 тыс грн помощи

2021-11-03 18:20

Платить за газ украинцам придется по-новому, закон принят: "Мы отойдем от советской системы..."

2021-11-03 17:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцам рассказали, как легко вычислить, могут ли они рассчитывать на субсидию: "Помощь положена..." 2021-11-03 19:40
В 2021 году в "Большую стройку" дорог в Украине вложили почти 110 млрд гривен 2021-11-03 19:20
Украинцы могут получить по 100 тыс грн помощи 2021-11-03 18:20
Платить за газ украинцам придется по-новому, закон принят: "Мы отойдем от советской системы..." 2021-11-03 17:20