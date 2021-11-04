Украина Платить за газ украинцы будут по-новому

2021-11-04 20:20

 

Такая мера нужна чтобы пользователи платили не за фактический объем, а за качество газа

Украинцам будут приходить новые платежки за газ. С мая следующего года для украинцев введут новые правила.

Украинцы будут платить за качество газа, говорится в законопроекте Верховной Рады.

Кубические метры заменят энергоединицами. Другими словами, это кВт-часы, которые привычны украинцам в квитанциях за электроэнергию.

Такая мера нужна чтобы пользователи платили не за фактический объем, а за качество газа, то есть его содержимое, его калорийность.

Как и ранее показания со счетчика предаются в кубах, затем данные по формуле переводятся в энергоединицы и показываются в личных кабинетах пользователей. В квитанции уже будут писать и оплачивать именно их.

Напомним, украинцы массово жалуются, что им приходят платежки с завышенными обьемами использования газа, соответственно и суммы, которые надо оплатить – больше.

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