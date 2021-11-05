Украина В Генштбе ВСУ заявили, что в любой момент готовы применить на Донбассе все виды вооружений

2021-11-05 19:28

Украинские военные в случае угрозы со стороны РФ будут применять все имеющееся оружие, а не только беспилотники Bayraktar. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил в эфире ТВ.

По его словам, украинские военные не собираются останавливаться только на использовании беспилотников Bayraktar на Донбассе, но и готовы к применению всего имеющегося вооружения в случае угрозы.

"Мы не должны останавливаться на Байрактарах. Адекватный ответ мы будем давать из всего вооружения, которое у нас есть. В том числе и Байрактары. Мы не останавливаемся на Байрактарах", - сказал Шаптала.

Он также отметил, что ВСУ готовы к применению артиллерии в случае необходимости.

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