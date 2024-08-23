ВОЙНА В Украине Украина уже обошла врага в области военных беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы

2024-08-23 22:12

За тридцать месяцев, прошедших с начала полномасштабного вторжения в Украину, россия потеряла свое лидерство в области военных беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы, особенно применявшихся на тактическом уровне. В то же время мировым лидером в этих отраслях стала Украина, пишет Forbes.

Указывается, что российская и украинская промышленные базы соревнуются за инновации, разработку и внедрение лучших технологий, которые могут дать их солдатам преимущество на поле боя.

"Особенно это касается беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, поскольку обе технологические сферы быстро развивались во время войны. Украина смогла опередить Россию в процессах развития, что позволило ей быстрее развернуть более совершенные системы, достигнув преимущества в этих технических сферах", - пишет издание.

Аналитики указывают, что недавние успехи Украины в Курской области подчеркивают ее преимущества в этих технических областях.

"Когда украинские войска продвигаются в определенный район, они используют системы радиоэлектронной борьбы для выведения из строя российских беспилотников. Затем они разворачивают рои своих собственных беспилотников для поиска целей и нанесения ударов по российским позициям. За этими ударами следуют наземные войска, которые опрокидываются для обеспечения безопасности в этом районе. Этот процесс повторяется систематически, что позволяет украинцам одерживать стабильные победы. И у российских войск, похоже, нет ответа на эту тактику", - пишет Forbes.

На сегодняшний день Министерство обороны работает над интеграцией наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в единый центр управления всеми беспилотниками на поле боя в режиме реального времени.