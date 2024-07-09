ВОЙНА В Украине Рашисты пытаются защититься от украинских беспилотников с помощью воздушных шариков

2024-07-09 11:33

Украинские БПЛА уже имеют дальность, позволяющую прицельно уничтожают вражеские склады с боеприпасами, нефтебазы, терминалы и аэродромы, расположенные более чем в тысяче км от линии фронта.

Рашисты по примеру Первой и Второй мировых войн, планирут создать сеть заградительных воздушных шаров для защиты от атак украинских БПЛА, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что в аэрокосмической фирме First Airship говорят, что уже начали тестировать воздушные шары, способные удерживать сетку. По надеждам разработчиков, сетка обеспечит защиту от ударов БПЛА дальнего действия, сильно повредивших энергетическую инфраструктуру и другие ключевые цели yна россии. Воздушные шары предназначены для запуска из ангаров, быстрого подъема в ряд, а затем сброса сетки высотой 250 метров, чтобы образовать защитную границу.

Надеемся, этот способ защиты будет таким же бесполезным, как и те решетки "гриль", что руССкие приваривают к обшивке танков и бронемашин.

Напомним, ранее в Краснодарской народной республике заявили, что беспилотники атаковали три района, в результате чего повреждена башня сотовой связи и произошло возгорание резервуаров на двух нефтебазах.

Днем позднее в Воронежской народной республике в результате атаки беспилотников возник пожар на складе с взрывоопасными объектами.