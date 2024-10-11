ВОЙНА В Украине В этом году на вооружение ВСУ поступили более 140 типов беспилотников

2024-10-11 22:12

С начала 2024 года оборонное ведомство кодифицировало и разрешило для использования в Силах обороны более 140 беспилотных авиационных комплексов (БПАК) и 33 наземных роботизированных комплекса (НРК) украинского производства. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Для сравнения, в 2023 году кодифицировано 60 БПАК и девять НРК украинского производства.

По словам начальника Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковника Владимира Рочняка, украинские оружейники активно развивают производство авиационных беспилотников разного назначения - камикадзе, бомберы, разведчики, корректировщики.

Кроме того, производятся разные по типу - самолетного, коптерного; дальностью - тактические, оперативные, стратегические беспилотники.

В свою очередь, наземные роботизированные комплексы выполняют широкий спектр задач: ударные, разведывательные, логистические, эвакуационные, инженерные и т.п.

Из всех беспилотников, разрешенных к использованию в этом году, более 40% кодифицированы в течение третьего квартала, что свидетельствует об оживлении оружейного производства в Украине.

В ведомстве подчеркнули, что среди разрешенных для использования в Силах обороны Украины также есть беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБ, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения и т.п.

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