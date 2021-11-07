Украина Стало известно, кто может перейти с одного вида пенсии на другой

2021-11-07 14:30

Некоторые пенсионеры задаются вопросом: как перейти с одного вида пенсии на другую. В частности, с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

Об этом подробнее рассказывает «На пенсии» в субботу, 6 ноября.

С подобным вопросом к изданию обратился пенсионер.

«Когда в 2018 году мне назначили пенсию по инвалидности, в Пенсионном фонде насчитали 26 лет 4 месяца страхового стажа. Я продолжал работать и дальше. Достаточно ли этого стажа, чтобы перейти на пенсию по возрасту сейчас? Иван Василенко, Киевская обл.», — поинтересовался мужчина.

Ему объяснили, что он после назначения пенсии по инвалидности не работал, то не имел бы права на пенсию по возрасту в 60 лет.

Однако, поскольку пенсионер работает с мая 2019-го, он приобрел не менее 2 лет 3 месяца страхового стажа (если работал официально, и работодатель платил единый социальный взнос). Этот стаж будет учтен при обращении за переводом на пенсию по возрасту. Общий стаж мужчины составит 28 лет 7 месяцев. Этого вполне достаточно для назначения пенсии по возрасту после достижения 60 лет в 2021 году.

«Законодательство предусматривает: если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжало работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе, в случае перевода впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяют показатель средней заработной платы, определенный в части второй статьи 40 Закона для назначения пенсии (за три года, предшествующие году обращения за переводом на пенсию по возрасту)», — отметили в издании.

В СМИ подытожили, что работа мужчины в период получения пенсии по инвалидности не только дает право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет, но также дает законные основания для исчисления зарплаты с применением показателя средней заработной платы, который учитывается именно для назначения пенсий впервые — за три года, предшествующие году назначения пенсии по возрасту.

Раньше мы уже писали, что в 2022 году правительство Украины запланировало ряд повышений пенсионных выплат.

Комплексная программа повышения пенсий фокусируется, в первую очередь, на повышении низких пенсий, заявили ранее в Министерстве социальной политики.

Также мы рассказали, с целью обеспечения социальной справедливости пенсионной системы и стимулов для выведения из «тени» занятости и уплаты страховых взносов Минсоцполитики разрабатывает предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

На следующий год Минсоцполитики предлагает включить в инициированной Президентом программы ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров.