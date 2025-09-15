Известия Кипр фото Новий посол України на Кіпрі вручив президенту Республіки екземпляр факсимільного видання Пересопницького Євангелія

2025-09-15 10:27

12 вересня 2025 року, після церемонії вручення Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Кіпр паном Сергієм Ніжинським вірчих грамот президенту Кіпрської Республіки пану Нікосу Христодулідісу було передано в подарунок екземпляр факсимільного видання Пересопницького Євангелія - визначної рукописної пам'ятки староукраїнської літературної мови й мистецтва, духовної святині українського народу – Книги, на якій присягають Президенти України перед Богом, що є символічним для християнських країн та символізує щирість, відкритість до спільних дій.

Пересопницьке Євангеліє було написано в 1556–1561 роках в Пересопницькому монастирі на Волині, в часи пошуку українцями власної культурної, мовної та релігійної ідентичності. В наш час Книга стала особливою реліквією, одним із символів Української державності.

Досить символічно, що екземпляр Пересопницького Євангелія було визначено для протокольного подарунка, адже Кіпр є колискою християнства, а Кіпрська церква отримала статус автокефальної на Ефеському соборі ще 431 році.

Історії наших країн є в чомусь подібними. Протягом багатьох століть Кіпр, як і Україна, не мав власної держави, але народ зберігав свої традиції, історичну пам'ять та дбав про духовність та мріяв про власну державу. Церква Кіпру завжди була провідником національної свідомості таоб’єднуючою силою народу.

Саме Предстоятель Кіпрської православної церкви Архієпископ Макаріос III став першим президентом незалежного Кіпру у 1960 році, і символічно, що Кіпрська православна церква визнала автокефалію Православної церкви України 24 жовтня 2020 року, чим підтвердила законне право нашого народу мати власну помісну церкву.

Цим подарунком пан посол Сергій Ніжинський засвідчив високу повагу до Кіпрської Республіки, в особі її Президента, та підкреслив те, що Пересопницьке Євангеліє, на якому присягають президенти України, є безумовним символом надії та підтримки, на яку ми сподіваємось під час головування Кіпру у Раді ЄС в першій половині 2026 року, щоби і в подальшому президент Кіпрської Республіки пан Нікос Христодулідіс пліч-о-пліч з Президентом Володимиром Зеленським та главами держав ЄС і всього дипломатичного світу діяли на підтримку України, встановлення справедливого миру та безумовного вступу до ЄС.

Також пан посол висловив впевненість що саме Пересопницьке Євангеліє має за законом честі та статусу стати першою книгою української полиці бібліотеки Кіпру та стати символом культурної дипломатії, яку чітко та послідовно просуває дипломатичний корпус, очолюваний міністром паном Андрієм Сибігою.