ВІЙНА В Україні Мінфін України готує збільшення видатків держбюджету на оборону приблизно на 300 млрд

2025-10-03 11:32

Мінфін України готує законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на оборону приблизно на 300 млрд грн. Таким чином вдасться уникнути затримок із виплатами військовослужбовцям. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, у Facebook.

"Затримок виплат військовим бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП", - написала вона.

За її словами, є потреба збільшити видатки держбюджету на 2025 рік на оборону на суму близько 300 млрд грн.

Мінфін готує законопроєкт і зареєструє його в перших числах жовтня.

"Ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання EUR6 млрд ERA Loans на операційні військові потреби. Окремо додам: прогноз дуже оптимістичний", - зазначила народна обраниця.

Вона додала, що парламенту необхідно ухвалити цей законопроєкт у цілому до 1 листопада.