Украина Шмыгаль объяснил, кому поднимут минимальную пенсию до 7800 гривен

2021-11-08 18:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал рост минимальной пенсии родным погибших защитников страны до 7800 гривен.

Об этом сообщается на правительственном портале.

По словам Шмыгаля, соответствующее решение одобрили во время заседания Кабмина 11 октября. Так, с 1 января 2022 года минимальная пенсия родным погибших Героев Украины возрастет до не менее 7 800 гривен. При этом он подчеркнул, "защитить этих людей – обязанность государства".

"Правительство поддержало установление с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее чем 7 800 гривен каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС", – объяснил премьер-министр.

Кроме того, он рассказал, что повышенную пенсионную помощь со следующего года получат свыше 2 тысяч людей, чьи родные отдали свою жизнь за Украину, защищая мир и покой.

Вдобавок к этому Шмыгаль уточнил, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться этим людям независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи.