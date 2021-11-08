Украина Украинцы могут вернуть заплаченные налоги

2021-11-08 20:40

Налоговая скидка считается по итогам года

Украинцы могут вернуть налоги, которые они уже заплатили. Некоторые предприниматели могут получить часть средств обратно.

Налоговая скидка считается по итогам года, передает biz.today.ua.

По некоторым статьям расходов вполне реально получить налоговую скидку.

Налоговая скидка может быть оформлена если вы резидент Украины; если у вас есть регистрационный номер учетной карточки плательщика налога или есть разрешение использовать для налоговых целей реквизиты паспорта; если вы получаете официальную зарплату.