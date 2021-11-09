Мир Ситуация на границе Беларуси: Лукашенко допускает вмешательство "ядерного государства"

2021-11-09 18:00

Во вторник, 9 ноября, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко комментируя ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, пригрозил Западу вмешательством России и напомнил о том, что она имеет ядерное оружие.

Об этом он заявил в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко.

“Мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава”, – сказал Лукашенко.

Напомним, предыдущей ночью пограничники Беларуси перебросили к литовской границе сотни мигрантов.

По информации СМИ, лагерь разбили рядом с Капчаместской пущей, около пгт Кадыш. Туда мигрантов свезли на военных машинах. Пограничники провели инструктаж, чтобы ночью нелегалы шли в Литву. Для этого им велели разбиться на группы по 5-7 человек.