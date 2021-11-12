Украина Полиция начала проводить рейды по пресечению нелегальных перевозок пассажиров

2021-11-12 13:11

В Украине уже проведен первый рейд по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозчиками. Об этом сообщил глава Уктрансбезопасности Евгений Зборовский, пишет Укринформ.

"Проблема нелегальных перевозчиков очень актуальна, особенно во время пандемии COVID-19, когда легальные перевозчики работают с существенными ограничениями в связи с карантином", - отметил он и анонсировал дальнейшие рейды.

Полиция и Уктрансбезопасность объединили усилия для борьбы с незаконными перевозками. Выявленных нарушителей обяжут уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Пассажиры, пользующиеся услугами нелегальных перевозчиков, находятся в опасности, поскольку те позволяют себе не соблюдать никакие нормы.