Украина Пенсионерам пообещали "серьезное" повышение выплат в 2022 году

2021-11-13 12:30

С ноября 2022 года пенсионеры в Украине в возрасте 70+ начнут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 300 гривен. Кроме того, для данной категории пенсионеров будет установлен минимальный размер пенсии – 3000 гривен.

Как пишет издание "На пенсии", об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

Чиновница отметила, что первым повышением в 2022 году станет повышение выплат для чернобыльцев. А в марте пройдет индексация пенсий, которая коснется всех пенсионеров.

В июле 2022 года в связи с повышением прожиточного минимума будут повышены минимальная и максимальная пенсия. Отметим, что размер "минималки" будет не менее 2000 гривен.

После повышения минимальной зарплаты в октябре 2022 года вырастет и минимальная пенсия для украинцев старше 65 лет, которые выполнили требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). Размер выплаты составит 2680 гривен.

Кроме того, с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет начнут ежемесячно доплачивать до пенсии 300 гривен. Размер "минималки" для них будет установлен на уровне 3000 гривен.

Последним повышением 2022 года пройдет в декабре. В связи с повышением прожиточного минимума будет повышена и минимальная пенсия – до 2093 гривен.