Мир На Землю летит астероид размером с Эйфелеву башню

2021-11-14 15:00

 

11 декабря на расстоянии примерно 3,9 миллиона километров и со скоростью 6,578 км/с к Земле приблизится огромный астероид. Для сравнения, расстояние между Землей и Луной намного меньше - около 385 тысяч километров.

Об этом сообщает jpost.com.

По данным NASA, длина космического камня 4660 Nereus имеет размер примерно 330 метров, это больше Эйфелевой башни и почти в два раза выше монумента Вашингтона.

Таким образом, несмотря на то, что он классифицируется как потенциально опасный астероид из-за своего размера и близости к Земле, он вряд ли представляет угрозу для планеты.

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