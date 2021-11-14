На Землю летит астероид размером с Эйфелеву башню

11 декабря на расстоянии примерно 3,9 миллиона километров и со скоростью 6,578 км/с к Земле приблизится огромный астероид. Для сравнения, расстояние между Землей и Луной намного меньше - около 385 тысяч километров.
Об этом сообщает jpost.com.
По данным NASA, длина космического камня 4660 Nereus имеет размер примерно 330 метров, это больше Эйфелевой башни и почти в два раза выше монумента Вашингтона.
Таким образом, несмотря на то, что он классифицируется как потенциально опасный астероид из-за своего размера и близости к Земле, он вряд ли представляет угрозу для планеты.