ВОЙНА В Украине Землю накроет затяжная магнитная буря: когда ждать удара

2023-06-17 16:00

 

Особенно осторожными должны быть метеочувствительные люди.

С 18 по 24 июня ожидается самая длинная по продолжительности магнитная буря этого месяца, которая будет колебаться от 3 до 4 баллов. Это считается сильной интенсивностью.

Об этом сообщают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Самым опасным днем этого периода станет 20 июня. В этот день активность колебаний будет самой высокой.

Специалисты предупреждают, что людей могут накрыть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиваться склонность к образованию тромбов, повыситься АД и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

Справка:

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее в результате возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:

  • начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)
  • главная (происходят изменения в магнитосфере)
  • конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

Под действием магнитных бурь на Земле может изменяться давление и температура воздуха, а в результате того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

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