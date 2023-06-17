Землю накроет затяжная магнитная буря: когда ждать удара

Особенно осторожными должны быть метеочувствительные люди.
С 18 по 24 июня ожидается самая длинная по продолжительности магнитная буря этого месяца, которая будет колебаться от 3 до 4 баллов. Это считается сильной интенсивностью.
Об этом сообщают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.
Самым опасным днем этого периода станет 20 июня. В этот день активность колебаний будет самой высокой.
Специалисты предупреждают, что людей могут накрыть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиваться склонность к образованию тромбов, повыситься АД и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.
Справка:
Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее в результате возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.
В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:
Под действием магнитных бурь на Земле может изменяться давление и температура воздуха, а в результате того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.