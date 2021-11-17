Мир В Турции арестовали израильскую супружескую пару из-за фото дома Эрдогана

2021-11-17 11:45

В Турции двое израильтян были задержаны после того, как сфотографировали дом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Times Of Israel.

Супружеская пара в возрасте около 40 лет из центральной части Израиля отправилась в Турцию, чтобы отпраздновать день рождения. Они не вернулись в Израиль во вторник, как планировалось, что встревожило членов семьи, которые не могли с ними связаться, сообщил в четверг 12 канал новостей.

Впоследствии они выяснили, что пара была арестована после того, как женщина сняла дом Эрдогана на камеру, вероятно, не зная, что это незаконно, и отправила фотографию в семейную группу WhatsApp с подписью: «Такой милый дом».

«Мы знали, что они должны были вернуться во вторник, но они внезапно исчезли», — сказала сестра арестованной женщины 12 каналу. «Мы очень волнуемся».

«Моя сестра не связана ни с каким шпионским агентством», — добавила она.