Мир В Турции арестовали израильскую супружескую пару из-за фото дома Эрдогана

2021-11-17 11:45

В Турции двое израильтян были задержаны после того, как сфотографировали дом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Times Of Israel.

Супружеская пара в возрасте около 40 лет из центральной части Израиля отправилась в Турцию, чтобы отпраздновать день рождения. Они не вернулись в Израиль во вторник, как планировалось, что встревожило членов семьи, которые не могли с ними связаться, сообщил в четверг 12 канал новостей.

Впоследствии они выяснили, что пара была арестована после того, как женщина сняла дом Эрдогана на камеру, вероятно, не зная, что это незаконно, и отправила фотографию в семейную группу WhatsApp с подписью: «Такой милый дом».

«Мы знали, что они должны были вернуться во вторник, но они внезапно исчезли», — сказала сестра арестованной женщины 12 каналу. «Мы очень волнуемся».

«Моя сестра не связана ни с каким шпионским агентством», — добавила она.

subscriber subscriber

Еще по теме

Угроза медицинского коллапса, врачи рассказали, что происходит и показали фото

2021-11-03 18:00

Стало известно, где и когда именно пройдет Евровидение 2022: фото места проведения

2021-10-08 17:20

Боксер Усик о критиках украинских спортсменов за фото с россиянами: "Немножко больные"

2021-09-28 19:20

фото Телескоп Hubble сфотографировал уникальное звездное скопление в созвездии Стрельца

2021-09-07 10:54

Еще новости в разделе "Мир"

В Турции арестовали израильскую супружескую пару из-за фото дома Эрдогана

2021-11-17 11:45

Несколько групп мигрантов снова пытались прорвать польскую границу

2021-11-17 10:44

Байден трижды за год отклонил пакеты санкций против России – Politico

2021-11-16 21:40

Медики назвали продукты, снимающие давление

2021-11-16 19:40
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В Турции арестовали израильскую супружескую пару из-за фото дома Эрдогана 2021-11-17 11:45
Несколько групп мигрантов снова пытались прорвать польскую границу 2021-11-17 10:44
Байден трижды за год отклонил пакеты санкций против России – Politico 2021-11-16 21:40
Медики назвали продукты, снимающие давление 2021-11-16 19:40