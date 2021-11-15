ВНО-2022: где будут платить минимум 9 тысяч за высший балл

2021-11-15 18:20

За высшие результаты внешнего независимого оценивания (ВНО), которое в 2022 году будет проходить с 23 мая по 17 июня, власти Ивано-Франковска будут давать ежегодные премии.

О таком решении горсовета сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

Размер премий для учеников будет следующим:

за 198 баллов - 9000 грн;

за 199 баллов - 12 000 грн;

за 200 баллов - 15 000 грн.

"А у кого будут высокие баллы по нескольким предметам – шансы на премию возрастут. Ведь ее будем давать за каждый отдельный результат", - добавил мэр.

Напомним, результаты ВНО будут обнародованы до 30 июня 2022 года.