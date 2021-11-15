Мир Ученые рассказали, как кофе меняет мозг человека

2021-11-15 19:40

Эксперты медицинского факультета португальского Университета Минью с коллегами из Орхусского университета в Дании сравнили умственную деятельность тех, кто ежедневно пьет кофе, с теми, кто ее не употребляет, сообщает META.

По информации, для эксперимента специалисты впервые использовали магнитно-резонансную томографию.

Так, ученые выяснили, что у группы людей, регулярно употреблявших кофе, улучшился контроль моторики, обострилась способность концентрироваться, быть внимательными. Кроме того, улучшились обучаемость и память.

Отмечается, что в ходе исследования стало известно, что подобные изменения наблюдались и у людей, которые раньше не пили кофе, а употребляли его только в рамках эксперимента.

В результате наблюдений специалисты пришли к выводу, что действие кофеина на мозг кратковременно.