Украина В Днепре сгорел частный дом престарелых, погибли пятеро пенсионеров

2021-11-16 14:14

В Днепре произошел пожар в частном доме престарелых. Мертвыми обнаружены пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет. 

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в одной из комнат на втором этаже дома, где были найдены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание проводки. Женщины могли отравиться угарным газом.

Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали администратора заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы.

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