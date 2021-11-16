Украина В Днепре сгорел частный дом престарелых, погибли пятеро пенсионеров

2021-11-16 14:14

В Днепре произошел пожар в частном доме престарелых. Мертвыми обнаружены пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в одной из комнат на втором этаже дома, где были найдены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание проводки. Женщины могли отравиться угарным газом.

Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали администратора заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы.