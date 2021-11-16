Украина Стало известно, сколько выходных получат украинцы в январе

2021-11-16 19:20

В январе 2022 года в Украине отмечают Новый год и Рождество.

По информации, первый дополнительный выходной украинцы получат в конце декабря на католическое Рождество.

Как ивестно, праздник отмечают в субботу 25 декабря, потому выходной переносится на понедельник 27 декабря.

Новый год в 2022 году празднуется в субботу 1 января, потому выходной также переносится на понедельник 3 января. Таким образом, второй длинный уикенд пройдет с 1 по 3 января.

Также выяснилось, что после празднования предстоит короткая рабочая неделя с 4 по 6 января, а в предрождественский четверг 6 января рабочий день будет сокращен на час. После этого украинцев ожидают выходные с Рождества в пятницу, 7 января, до воскресенья, 9 января.

По итогу, всего в январе 2022 года будет 19 рабочих и 12 выходных дней.