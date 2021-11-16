Мир Медики назвали продукты, снимающие давление

2021-11-16 19:40

Нутрициолог Александр Мирошников рассказал о продуктах, которые помогают снизить давление, сообщает U-news.

По информации, в первую очередь необходимо обратить внимание на яблоки.

Как известно, они содержат клетчатку — пектин, который оказывает положительное влияние на пищеварительную систему, способствует снижению холестерина и артериального давления. Дневная норма для профилактики гипертонии — одно-два яблока.

Также, важным продуктом для борьбы с артериальной гипертензией является свекла. Помимо пектина, она содержит оксид азота, ответственный за расширение сосудов.

Рекомендуется также есть как можно больше кураги, поскольку две трети суточной нормы калия можно найти именно в этом сухофрукте. Калий необходим для регулирования сокращения мышц, в том числе сердечной, и расширения сосудов.

Для сердечно-сосудистой системы полезна и жирная кислота Омега-3. Больше всего ее содержится в сельди.

Для страдающих от гипертонии при нормальном давлении подходит слабосоленая сельдь, при его повышении даже от нее лучше отказаться.

Не стоит пренебрегать и продуктами, содержащими растительный белок, — бобовыми и нутом. Врач советует использовать их в качестве гарнира два-три раза в неделю, а к сельди лучше всего подойдет фасоль.

Мирошников отмечает, что рекомендованный ежедневный объем соли для гипертоников составляет пять грамм (чайная ложка).