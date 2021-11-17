Украина Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл новые детали обещанной "тысячи Зеленского"

2021-11-17 14:00

Программа выдачи тысячи гривен за прохождение вакцинации от коронавируса стартует 19 декабря и продлится до конца 2022 года. Детали программы глава Кабмина озвучил на заседании правительства 17 ноября.

"Около 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе", – отметил премьер-министр.

Он уточнил, что средства будут выплачиваться на виртуальные платежные карточки через Дію. На это предусмотрено по 3 млрд грн в этом и следующем году. Указанные выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на выделение субсидий.

Средства можна будет израсходовать на покупку билетов в кино, театр, на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом.