Украина Украинцам повысят пенсии: кто получит надбавку

2021-11-17 16:40

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила о том, что двум категориям пенсионеров до конца 2021 года повысят пенсионные выплаты.

Они получат надбавку из-за роста минимальной зарплаты и повышения прожиточного минимума, сказала она в интервью изданию "Факты".

"Во-первых, это пенсионеры с наименьшими пенсиями, имеющие маленький страховой стаж, – с 1 декабря увеличатся минимальные пенсии в связи с повышением прожиточного минимума. Также, соответственно, будут перечислены надбавки и повышения к пенсии, которые определяются на базе прожиточного минимума, в том числе надбавка за сверхнормативный стаж", – сказала Лазебная.

Также повышение получат пенсионеры старше 65 лет, у которых страховой стаж более 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин.

"С 1 декабря минимальная пенсионная выплата для них вырастет с 2400 гривень до 2600 гривень в результате повышения минимальной заработной платы", – уточнила министр.

По словам Лазебной, Минсоцполитики составило календарь повышения пенсий, включающий 12 этапов адресного повышения пенсий для разных категорий пенсионеров. Первый из них уже в марте.

"Надеюсь, что народные депутаты к этому времени примут во втором чтении наш законопроект, который обеспечит индексацию всех без исключения пенсий. Это позволит исправить несправедливость, которая возникла, когда во время реформы 2017 года из механизма индексации исключили пенсии целого ряда людей – государственных служащих, ученых, журналистов, военных", – отметила министр.

Также в октябре, следующего года, планируют расширение линейки возрастных доплат пенсионерам – дентги получат украинцы в возрасте от 70 до 75 лет.

По словам министра, минимальная пенсионная выплата для людей старше 70 лет со стажем 30/35 лет будет 3000 гривен.

"Также есть этапы, которые будут касаться повышения пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС", – добавила министр.