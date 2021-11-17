Украина Как украинцы будут отдыхать на Рождество и Новый год: календарь выходных

2021-11-17 17:00

Традиционно на Новый год украинцы получат длинные выходные, а вот снега, к сожалению, на праздники ожидать не стоит.

Первый официальный праздничный выходной запланирован на католическое Рождество - 25 декабря. Так как в 2021 году это будет суббота, выходной переносится на понедельник, 27 декабря. При этом рабочий день 24 декабря будет сокращен на час.

1 января также выпадает на субботу, поэтому выходными в Украине будут дни 1, 2 и 3 января. 31 декабря украинцев также ожидает сокращенный рабочий день.

Рождество у христиан восточного обряда в 2022 году выпадает на пятницу. Таким образом в Украине снова буде удлиненный праздничный уик-энд — 7, 8 и 9 января. В четверг, 6 января, рабочий день также сократят на час.