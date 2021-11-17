Украина Куда начислят тысячу за вакцинацию, и повлияет ли это на получение субсидии украинцами

2021-11-17 21:20

Тысячу гривен за вакцинацию против COVID-19 начислят на виртуальные платежные карты через «Дію». Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в ходе заседания правительства.

«Средства в размере 1000 гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію". Их можно будет потратить на покупку билетов в кино, театры, концерты, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете», – отметил премьер-министр.

По его словам, эти средства не будут облагаться налогом и не повлияют на получение субсидий. Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать до конца следующего года. На выплаты выделят 6 млрд грн с последующим расширением из общего фонда госбюджета.

Премьер-министр также добавил, что участниками программы могут стать более 6000 субъектов бизнеса.