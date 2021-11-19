Курьезы В РФ угнали мобильный пункт вакцинации со всем оборудованием и препаратами для прививок

2021-11-19 15:15

В России неизвестные угнали автомобиль медицинской службы Тихвинской межрайонной больницы, переоборудованный в мобильный пункт вакцинации. Грузовик ГАЗон NEXT стоит порядка четырех миллионов рублей, а с медоборудованием еще дороже, пишут российские СМИ.

"Видеонаблюдения на месте нет, это осложняет поиски злоумышленника. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье за кражу", - сообщают правоохранители.

Интересно, что этот грузовик имеет систему слежения, однако, как водится, к моменту угона она уже давно не работала

Угонщика разыскивают. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Опознать авто можно не только по госномеру, но и по наклейкам, призывающим сделать прививку от коронавируса.

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фото 19-летний житель Волыни купил в интернете права, а потом заявил в полицию, что Дія их не отображает 2021-11-17 09:21
В Луцке во время дистанционного онлайн-урока пятиклассникам показали порно 2021-11-16 15:47
Скрепы пробили дно: Пьяный россиянин вломился в морг и пытался ножом убивать мертвых 2021-11-16 09:24