Курьезы В РФ угнали мобильный пункт вакцинации со всем оборудованием и препаратами для прививок

2021-11-19 15:15

В России неизвестные угнали автомобиль медицинской службы Тихвинской межрайонной больницы, переоборудованный в мобильный пункт вакцинации. Грузовик ГАЗон NEXT стоит порядка четырех миллионов рублей, а с медоборудованием еще дороже, пишут российские СМИ.

"Видеонаблюдения на месте нет, это осложняет поиски злоумышленника. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье за кражу", - сообщают правоохранители.

Интересно, что этот грузовик имеет систему слежения, однако, как водится, к моменту угона она уже давно не работала

Угонщика разыскивают. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Опознать авто можно не только по госномеру, но и по наклейкам, призывающим сделать прививку от коронавируса.