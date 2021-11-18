Украина Украинским пограничникам разрешили применять оружие и боевую технику

2021-11-18 17:20

Украинский парламент разрешил бойцам пограничной службы применять оружие и боевую технику. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении 18 ноября 2021 года.

Об этом сообщил "24 канал".

Этот законопроект был взят на рассмотрение еще весной этого года. В сентябре он был утвержден в первом чтении. 18 ноября его утвердили во втором чтении голосами 271 нардепа.

Как голосовали народные избранники

"За" – 271 нардеп.

"Против" – 5 народных избранников.

"Удержались" – 19 нардепов.

Не голосовали 26 народных избранников.

Что предусмотрено в этом законопроекте

Военным и бойцам Государственной пограничной службы Украины разрешено использовать огнестрельное оружие в следующих случаях:

- чтобы остановить нападение на себя;

- в случае угрозы своей жизни или здоровью;

- чтобы защитить людей, которым угрожает опасность;

- чтобы освободить заложников, которых незаконно лишили свободы;

- во время задержания человека, совершившего тяжкое преступление и пытающегося скрыться;

- для принудительного прекращения полета беспилотного летательного аппарата, летящего в пределах пограничной полосы.

Помимо этого бойцам Госпогранслужбы будет разрешено проводить личный осмотр задержанных лиц. В случае нужды, они смогут изымать у них вещи, которые могут послужить в качестве вещественных доказательств их вины в преступлении, или с помощью которых человек сможет оказывать сопротивление.