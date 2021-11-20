Украина Украину накроют сразу дожди, снег и штормовой ветер

2021-11-20 14:30

 

В то же время придет потепление

Погода в Украине в субботу, 20 ноября, резко ухудшится. Вместе с дождями и мокрым снегом ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Погодные условия обусловит циклон под названием "Волкер".

Так, днем в восточных, центральных и южных областях дожди, в восточных и северо-восточных областях местами с мокрым снегом.

Также в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности (желтый).

Температура воздуха ночью будет плюсовой почти везде – от 4 до 7 градусов, на северо-востоке от 2 тепла до 1 мороза. Днем +8… +12.

В Киеве в субботу без осадков, ночью +4… +6, днем до 11 тепла

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