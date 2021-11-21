Украинцев могут оставить без пенсий, раскрыты детали закона: как ужесточатся требования в 2022 году

В 2022 году получать пенсию по достижении 60 лет смогут только украинцы, у которых достаточно лет страхового стажа - это произойдет из-за реализации пенсионной реформы.
Как говорится в законе Об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании", требования по стажу увеличатся снова.
Так, в 2022 году минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет (для женщин и мужчин) увеличится на 12 месяцев и будет составлять 29 лет.
Следовательно, пенсию по возрасту в 2022 году не смогут получать украинцы:
Не имеющие 15 лет стажа, останутся без пенсионных выплат в традиционном смысле — они смогут рассчитывать только на социальную пенсию и только по достижении 65 лет. Эта сумма будет ниже прожиточного минимума и сейчас составляет 1854 грн.