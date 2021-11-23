Украина В Литве граждане Украины попались на перевозке нелегальных мигрантов

2021-11-23 10:45

Два гражданина Украины перевозили нелегальных мигрантов на машинах с польскими номерами в Литве и были задержаны накануне.

Как сообщает Delfi, одного из украинцев правоохранители задержали в Шальчининкайском районе, а другого – в Вилкавишкском.

В первом случае пограничники остановили Toyota Prius с польскими номерами, в котором находился водитель и семеро нелегалов. Во втором случае гражданин Украины вез семерых нелегалов на Dacia Lodgy.

Оба украинца задержаны, а мигранты провели ночь на заставах.