Украина В Литве граждане Украины попались на перевозке нелегальных мигрантов

2021-11-23 10:45

Два гражданина Украины перевозили нелегальных мигрантов на машинах с польскими номерами в Литве и были задержаны накануне.

Как сообщает Delfi, одного из украинцев правоохранители задержали в Шальчининкайском районе, а другого – в Вилкавишкском.

В первом случае пограничники остановили Toyota Prius с польскими номерами, в котором находился водитель и семеро нелегалов. Во втором случае гражданин Украины вез семерых нелегалов на Dacia Lodgy.

Оба украинца задержаны, а мигранты провели ночь на заставах.

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