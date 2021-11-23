Украина Медики раскрыли основные приемы, которые помогут во время панических атак, депрессии и стресса

2021-11-23 12:43

Пресс-служба Минздрава Украины на официальной странице Facebook рассказала о главных симптомах и методах, которые помогут во время панических атак.

Так, одиночные панические атаки не являются паническими расстройствами: они могут возникать на почве стресса или переутомления. Однако если речь идет о паническом расстройстве, человек испытывает чрезмерную тревогу, стресс и переживает панические атаки в любое время и при разных обстоятельствах и часто без видимой причины.

Страдающие от панических расстройств могут начать избегать определенных ситуаций из-за страха, что они спровоцируют новую паническую атаку. Таким образом, есть риск оказаться в замкнутом круге "страха перед страхом" — такая тревожность может способствовать более частым атакам и вызывать депрессивные расстройства.

Важной особенностью панического расстройства являются периодические приступы сильной тревоги (паники), которые не ограничиваются какой-либо конкретной ситуацией или набором обстоятельств, и поэтому непредсказуемы. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 264 млн человек во всем мире (3,6% населения планеты) имеют панические расстройства. Паническое расстройство характеризуется внезапными и повторяющимися паническими атаками. Каждая из них может длиться от нескольких минут до часа, а иногда и дольше.

Доподлинно неизвестно, почему у некоторых людей развивается паническое расстройство, однако есть несколько факторов, формирующих повышенный риск:

Стрессовые или травматические события в жизни Случаи панических расстройств у членов семьи Другие медицинские или психиатрические факторы или проблемы

Симптомами панического расстройства могут быть:

учащенное сердцебиение

боль в груди и другие симптомы, похожие на сердечный приступ

чрезмерное потоотделение

дрожь, озноб или приливы жара

одышка и чувство удушья

тошнота и/или боль в животе

головокружение

чувство нереальности того, что с вами происходит (обезличивание или дереализация); страх потерять контроль, "сойти с ума" или умереть; отдельные специфические симптомы

Во время панической атаки очень важно попытаться сконцентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, "заземлиться".

Главный прием – поставить ступни на пол (это поможет почувствовать сопротивление).

Одной из самых популярных техник является техника "5–4–3–2–1". Назовите: