Украина Право на субсидию: как проверить, положены ли вам выплаты от государства

2021-11-22 17:20

 

Украинцы могут проверить назначение жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственное предприятие "Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины".

Поиск в указанном реестре осуществляется по адресу: область, город и т.д. Для пользователей доступна информация о том, назначена ли субсидия, о сроке, на который назначена субсидия, о суммах ежемесячных начислений, а также, где содержится личное дело – название органа социальной защиты населения.

Информация в реестре обновляется один раз в месяц – в начале текущего месяца за предыдущий месяц.

Пример

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Право на субсидию: как проверить, положены ли вам выплаты от государства 2021-11-22 17:20