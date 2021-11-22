Украина Цены на газ могут вырасти с 1 декабря: "Нафтогаз" предупредил 500 тысяч домохозяйств

2021-11-22 18:20

ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ПОН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены изменятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается в сообщении, бытовые потребители природного газа, которых обслуживает ПОН, должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года. Все клиенты ПОН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор.

"Подчеркиваем, что ГК "Нафтогаз Украины" устанавливает цену для клиентов ПОН, она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды"", - говорится в сообщении.

На сегодня ГК "Нафтогаз Украины" как ПОН обслуживает почти 500 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Луганской и Тернопольской областях.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение по обеспечению непрерывности поставок природного газа поставщиком "последней надежды" (ПОН). Документом установлена с 1 октября по 30 ноября 2021 года предельная цена для бытовых потребителей на уровне 7,96 грн за 1 куб. метр (с учетом НДС). До этого цена на октябрь составляла 16,56 гривен за кубометр.



