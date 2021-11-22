Украина Шмыгаль назвал условия желаемого контракта с Газпромом

2021-11-22 20:20

 

После 2024 года Украина готова снизить тариф на транзит топлива в два раза. При этом, премьер хочет заключить новый контракт на 15 лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на продление контракта с российским газовым монополистом "Газпромом".

Об этом глава правительства рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

"Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет. Со стороны Украины было сделано соответствующее предложение: мы готовы увеличить транзит еще на 55 млрд куб. м и этот объем готовы транзитировать по цене вдвое меньше, чем в существующем контракте", - заявил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что мощности украинской ГТС позволяют транспортировать гораздо более 40 млрд куб м, которые законтрактованы на сегодняшний день. Шмыгаль обратился к европейским партнёрам с просьбой "услышать", что Украина готова транспортировать большие объёмы "голубого топлива".

По мнению премьер-министра, заключение контракта носит политический и экономический характер. Шмыгаль считает, что успех нового предложения будет зависеть от способности европейцев вести переговоры с контрагентом, у которого они приобретают энергоресурсы.

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Украина

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Шмыгаль назвал условия желаемого контракта с Газпромом 2021-11-22 20:20
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