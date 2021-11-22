Как украинцы уклоняются от налогов

Украинцы все чаще стали уклоняться от налогов
Украинцы избегают уплаты налогов. Эти схемы работают в Украине последние лет пять. В итоге бюджет Украине недополучает миллиарды гривен.
Украинцы все чаще стали уклоняться от налогов, свидетельствуют данные исследования, которое провели специалисты Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Украина.
В Украине успешно работает схема зарплат в «конвертах». Многие украинцы готовы работать не официально, без трудоустройства, получая деньги наличными на руки.
Из-за этого украинский бюджет недополучил 110-150 млрд грн за год. Ранее лидером среди крупнейших схем по уклонению от налогообложения была контрабанда и нарушение таможенных правил.
Как сообщалось ранее, в Украине проходят масштабные проверки работников и работодателей. Главная цель – вывести рынок занятости из тени.