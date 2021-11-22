Украина Как украинцы уклоняются от налогов

2021-11-22 20:40

Украинцы все чаще стали уклоняться от налогов

Украинцы избегают уплаты налогов. Эти схемы работают в Украине последние лет пять. В итоге бюджет Украине недополучает миллиарды гривен.

Украинцы все чаще стали уклоняться от налогов, свидетельствуют данные исследования, которое провели специалисты Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Украина.

В Украине успешно работает схема зарплат в «конвертах». Многие украинцы готовы работать не официально, без трудоустройства, получая деньги наличными на руки.

Из-за этого украинский бюджет недополучил 110-150 млрд грн за год. Ранее лидером среди крупнейших схем по уклонению от налогообложения была контрабанда и нарушение таможенных правил.

Как сообщалось ранее, в Украине проходят масштабные проверки работников и работодателей. Главная цель – вывести рынок занятости из тени.