Украина Перерасчет пенсий принесет сотни гривен украинцам: кто получит выплаты

2021-11-23 20:40

 

В декабре Пенсионный фонд Украины запланировал провести перерасчет пенсий некоторым категориям пенсионеров.

Так, согласно информации Пенсионного фонда, с 1 декабря предусмотрено повышение пенсий пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Таких в Украине насчитывается почти 890 тысяч. Каждый из них получит прибавку к ежемесячным пенсионным выплатам в сумме почти 400 гривен. Повышение пенсий этой категории пенсионеров предусмотрено программой индексации доходов и не связано с повышением прожиточного минимума и перерасчетом минимальной заработной платы.

Также в следующем месяце ожидается повышение минимальной и максимальной пенсий. Согласно действующему законодательству размер минимальной пенсии не может быть меньше, чем прожиточный минимум для нетрудоспособных. Поэтому, учитывая увеличение суммы последнего, с 1 декабря украинские пенсионеры будут получать как минимум 1934 гривны ежемесячно.

О том, эта сумма, согласно данным Министерства социальной политики, не покрывает расходов даже на самые необходимые продукты и товары первой необходимости. Ведь, на сегодня сумма "продуктовой корзины" составляет 3708 гривен. Более одного миллиона пенсионеров в стране получает пенсию, размер которой меньше, чем три тысячи гривен.

Что касается максимального размера пенсий, то в декабре ее размер увеличится со 18540 гривен до 19340 гривен. Однако такую сумму будут получать лишь те пенсионеры, в которых официальная заработная плата была по меньшей мере в семь раз выше средней.

Кроме того, с первого декабря будет перечислена сумма пенсий тем пенсионерам, которые достигли возраста 65 лет и выполнили норму по стажу. Согласно законодательству, эта категория имеет право получать пенсию в размере 40% минимальной заработной платы. Поэтому сумма будет увеличиваться с 2400 гривен до 2600 гривен.

 

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Перерасчет пенсий принесет сотни гривен украинцам: кто получит выплаты 2021-11-23 20:40