В МВФ назвали условия для получения Украиной нового транша

В Международном валютном фонде обнародовали условия продолжения кредитной программы с Украиной. Об этом сообщили на официальном сайте МВФ.
По этим условиям страна должна получить транш в 700 млн долларов.
Среди главных условий названо обеспечение независимости центрального банка.
Также Фонд требует изменить денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню.
МВФ заявил, что Украине следует ввести более жесткие фискальные меры для обеспечения долговой устойчивости.
Среди других условий: борьба с коррупцией, снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике.