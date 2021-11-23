Украина В МВФ назвали условия для получения Украиной нового транша

2021-11-23 21:40

 

В Международном валютном фонде обнародовали условия продолжения кредитной программы с Украиной. Об этом сообщили на официальном сайте МВФ.

По этим условиям страна должна получить транш в 700 млн долларов.

Среди главных условий названо обеспечение независимости центрального банка.

Также Фонд требует изменить денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню.

МВФ заявил, что Украине следует ввести более жесткие фискальные меры для обеспечения долговой устойчивости.

Среди других условий: борьба с коррупцией, снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике.

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