Украина Кабмин выделил 175 млн грн на укрепление границы с Беларусью

2021-11-24 20:00

ГПСУ получит 66,9 млн грн, Нацгвардия - 108,1 млн грн. Правительство уже привлекло 4 тыс. военнослужащих, а во вторую и третью волну может задействовать ещё 8,5 тыс. человек

Кабинет министров Украины выделил 175 млн гривен для ликвидации ситуации социального характера на границе с Беларусью.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 24 ноября.

В частности, для выполнения поставленных задач были привлечены почти 3,1 тыс. служащих ГПСУ и 859 бойцов Национальной гвардии. Кроме того, было задействовано 390 единиц боевой техники.

Служащим придётся контролировать усложнившуюсяситуацию на границе Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей.

В правительстве отметили, что во время второй и третьей волны мобилизации могут привлечь до 1,5 тыс. служащих ГПСУ, до 7 тыс. нацгвардейцев и до 200 единиц техники.