Украина Курс доллара преодолел отметку в 27 гривен

2021-11-25 17:00

Курс доллара на межбанке 25 ноября преодолел отметку в 27 гривен за единицу.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

По состоянию на 10 часов утра курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки – до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,32 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,0100 - 27,0300 грн/доллар, евро 30,2998 - 30,3222 грн/евро, российский рубль 0,3617 - 0,3621 грн/рубль.

Напомним, 24 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9800 - 27,0000 грн/доллар, евро 30,2256 - 30,2481 грн/евро, российский рубль 0,3606 - 0,3612 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума с начала осени. Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.