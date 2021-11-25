Украина Украина получила от США серьезную военную помощь: ПТРК, стрелковое оружие и боеприпасы

2021-11-25 18:20

Соединенные Штаты Америки направили Украине новую партию вооружений, необходимую для укрепления обороноспособности нашей страны в условиях вероятности полномасштабного военного вторжения Российской Федерации.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

США передали Вооруженным силам Украины стрелковое оружие разных калибров и боеприпасы к нему, противотанковые ракетные комплексы, средства радиоэлектронной и контрснайперской борьбы, приборы ночного видения, средства связи, оптические средства, медицинское имущество. Также Украина получила от Штатов корабли, среди которых также патрульные катера Island; лодки и запчасти к ним; легковые автомобили многоцелевого назначения и высокой проходимости.

Кулеба отметил, что официальные Вашингтон и Киев остаются партнерами в вопросах поставок вооружения. При этом глава МИД уточнил, что Украина продолжает реализовывать мероприятия с целью укрепления обороноспособности страны, но подробно об этом распространяться не стал.

По словам Кулебы, "оружие, как и деньги, любит тишину".

"Я хочу заверить, что мы, дипломаты, ищем и находим то, что делает нашу армию сильнее. А значит, и сдерживает Россию от наступления", - заявил министр иностранных дел Украины.