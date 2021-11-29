Украина К новогодним и рождественским праздникам украинские банки в два раза увеличивают кредитные лимиты

2021-11-29 14:13

Украинские банкиры признали, что к новогодним и рождественским праздникам готовы стимулировать заемщиков двойными кредитными лимитами. Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финклубом».

«Мы вдвое, до 200 тыс. грн, увеличили лимит. Не временно, не сезонно, постоянно для наших клиентов. Потому что товарный чек растет», – сообщил директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ Игорь Яровой.

Удвоение лимитов становится обычным делом.

«Мы определенному сегменту клиентов увеличили лимит на кредитных картах почти вдвое. Срок действия этого предложения – один месяц, – сообщил заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов. – В прошлый раз примерно половина клиентов воспользовалась таким предложением, и мы сделали такую ​​же акцию в этом году».

По словам Игоря Ярового, рассчитывать заемщики могут и на дополнительные кешбэки. «Мы сейчас запустили на «черную пятницу» 4% кешбэка на любой товар при покупке картой», – говорит он.

Или на подарки. «В ТАСкомбанке с 16 ноября запущена акционная программа, по которой наши клиенты, оформляющие кредитную карту и активно ею пользующиеся, могут выиграть iPhone 13. И эта акция продлится до новогодних праздников. Первый розыгрыш будет уже на следующей неделе», – отметил директор департамента микробизнеса ТАСкомбанка Антон Переяславец.

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