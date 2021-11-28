Украина Смерть замглавы МОН: Зеленский выразил соболезнования

2021-11-28 10:00

Украина потеряла патриотку, достойную гражданку, для которой жизнь без цинизма была личным правилом, сообщили в ОП.

Президент Владимир Зеленский соболезнует в связи со смертью замминистра образования и науки Украины Любомиры Мандзий. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в субботу, 27 ноября, на странице Офиса президента в Facebook.

"Сегодня украинское образование потеряло настоящего Педагога, человека, отданного делу обучения новых поколений. Украина потеряла патриотку, достойную гражданку, для которой жизнь без цинизма была личным правилом", - указано в посте.

В ОП отметили, что Мандзий боролась с тяжелой болезнью, и сердце не выдержало. Ей было 48 лет.

Напомним, Любомира Мандзий в период с 25 марта по 25 июня 2020 года она исполняла обязанности министра образования и науки Украины.