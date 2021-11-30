Украина В 2022 году на территории Украины пройдут девять международных боевых учений

2021-11-30 14:31

В 2022 году в Украине пройдут девять масштабных учений с участием подразделений вооруженных сил других государств. Законопроект №6359 опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, расходы, связанные с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году, составят 106,5 млн гривен (из которых 52 млн гривен на территории Украины).

Какие военные маневры запланированы:

  • Многонациональны учения Объединенные Усилия-2022. Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года.
  • Украинско-американские учения Репид Трайдент- 2022. Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.
  • Украинско-британские учения Козак Мейс-2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.
  • Многонациональные учения Светлая Лавина-2022. Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года.
  • Украинско-польские учения Сильвер Сейбер-2022. Срок проведения: до 90 суток: 1-й этап - до 30 суток, февраль - апрель, 2-й этап - до 30 суток май - июль, 3-й этап - до 30 суток август - декабрь
  • Украинско-американские учения Си Бриз-2022. Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.
  • Украинско-румынских учениях Риверайн-2022. Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.
  • Многонациональные учения Кленовая Арка-2022. Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.
  • Многонациональные учения Викинг-2022. Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года.
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