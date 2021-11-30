Украина В 2022 году на территории Украины пройдут девять международных боевых учений

2021-11-30 14:31

В 2022 году в Украине пройдут девять масштабных учений с участием подразделений вооруженных сил других государств. Законопроект №6359 опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, расходы, связанные с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году, составят 106,5 млн гривен (из которых 52 млн гривен на территории Украины).

Какие военные маневры запланированы: