Украина Прописка онлайн: с 1 декабря зарегистрировать место жительства можно через сервис Дія

2021-12-01 14:21

С 1 декабря вступает в силу закон "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине".

Согласно ему, зарегистрировать свое место жительства можно будет через сервис Дія. С помощью этой же технологии получится задекларировать смену места жительства, что упростит процедуру взаимодействия с военкоматом для мужчин.

"Услуга будет занимать не месяц, а всего 5-10 минут", заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Для этого нужно будет заполнить анкету из нескольких пунктов:

  • выбрать услугу (Декларирование места жительства/ Снятие с места жительства)
  • указать, являетесь ли вы собственником жилья
  • указать свой возраст
  • указать личные данные (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты)
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