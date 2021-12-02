Украина Украина откроет новый контрольный пункт пропуска на границе с Румынией

2021-12-02 10:12

На Закарпатье построят новый контрольный пункт пропуска на границе с Румынией, который поможет разгрузить МАПП Дьяково. 

"На днях в Закарпатье утвердили проект землеустройства и выделили земельный участок площадью почти 12 га под новый круглосуточный КПП за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района", -  сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Планируются построить четыре полосы для грузовых автомобилей, шесть полос для легковых авто, две полосы для автобусов и две для пешеходов.

Сегодня МАПП Дьяково является единственным пунктом пропуска для грузового сообщения без ограничений с Румынией.

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