Мир Алек Болдуин заявил, что это не он спустил курок на съемках фильма Ржавчина

2021-12-02 12:13

Голливудская звезда Алек Болдуин впервые после трагедии на съемках фильма Ржавчина дал интервью, сообщает телеканал ABC.

В разговоре с журналистом актер опроверг тот факт, что спустил курок пистолета, в результате выстрела которого погибла оператор Галина Хатчинс.

"Курок не был спущен. Я не спустил курок...Я никогда бы не наставил оружие на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда", – заявил он.

Как утверждает Болдуин, у него не было оснований подозревать, что в пистолете может оказаться боевой патрон, и он не знает, как такое произошло.

"Кто-то вставил в оружие боевой патрон... Патрон, который даже не должен был находиться на площадке", – указал актер.

Он подчеркнул, что это худшее, что когда-либо с ним случалось.